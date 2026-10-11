برلماني أوكراني: لا توجد هدنة ولا وقف لإطلاق النار مع روسيا على أرض الواقع

قال الدكتور أولكسندر ميريزكو، رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الأوكراني، إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار أو هدنة على أرض الواقع.

وأشار خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى استمرار الغارات الجوية الروسية على أوكرانيا، واستهداف البنية التحتية للطاقة بالصواريخ الباليستية.

وأضاف أنه سمع دوي انفجار ضخم في العاصمة كييف، حيث يقيم، مؤكدًا أنه لا يفهم المقصود بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الهدنة، في ظل استمرار الهجمات الروسية.

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوضيح تفاصيل الهدنة المقترحة، وتحديد نطاقها والمنشآت التي سيُحظر استهدافها من كلا الطرفين، مشيرًا إلى عدم وجود معلومات واضحة حتى الآن بشأن آليات تنفيذ الاتفاق وحدوده.

وأضاف أن روسيا سبق أن خرقت اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار، معربًا عن اعتقاده بأن موسكو ستخرق أي اتفاق هدنة جديد يتم التوصل إليه مستقبلًا.