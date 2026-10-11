 ماليزيا تدين استهداف المدنيين والبنية التحتية في السعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ماليزيا تدين استهداف المدنيين والبنية التحتية في السعودية

وكالات
نشر في: الأحد 11 أكتوبر 2026 - 9:35 م | آخر تحديث: الأحد 11 أكتوبر 2026 - 9:35 م

أدانت ماليزيا بشدة، الأحد، الهجمات التي استهدفت مدنيين وبنى تحتية في السعودية، السبت، وأسفرت عن سقوط ضحايا وإصابة عدد من الأشخاص، فضلاً عن تعطيل عمليات المطارات والرحلات التجارية.

وجددت وزارة الخارجية الماليزية، في بيان، تأكيد تضامن بلادها مع السعودية ودعمها لجهود المملكة في حماية سيادتها وسلامة أراضيها وأمنها الوطني، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وجاء في البيان: "تشعر ماليزيا بقلق بالغ إزاء التصعيد الأخير في الأعمال العدائية والعنف، وتحث جميع الأطراف على احترام القانون الدولي والسعي إلى حل سلمي عبر الحوار والدبلوماسية، بما يضمن استعادة السلام والأمن والاستقرار الدائم في المنطقة".

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