اليمن: الحوثيون يحاولون التغطية على الهزائم باستهداف مطار الملك خالد ومنشآت مدنية

اعتبر مجلس الوزراء اليمني، أن التقدم العسكري نحو السيطرة على مضيق باب المندب يمثل "نقطة تحول استراتيجي" في مسار العمليات ضد جماعة الحوثي، فيما اتهم الجماعة بالرد على خسائرها الميدانية عبر استهداف مطار عدن الدولي ومنشآت مدنية في السعودية.

وخلال اجتماع عقده الأحد في عدن برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، أكد المجلس أن البلاد تمر بـ"مرحلة حاسمة" هدفها استعادة السيادة على كامل الأراضي اليمنية وإنهاء انقلاب الحوثيين، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وأشاد المجلس بما وصفها بالانتصارات التي حققتها ألوية العمالقة الجنوبية وقوات درع الوطن والمقاومة الشعبية، بدعم من التحالف العربي، مشيرا إلى التقدم الميداني في محيط باب المندب بعد السيطرة على ذوباب ومواقع استراتيجية وقطع الطريق الرابط بين ذوباب والمخا.