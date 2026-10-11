نتنياهو يدين الهجوم على مطار الرياض ويصفه بالإرهابي المروع

أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الهجوم الذي استهدف مطار الرياض، ووصفه بأنه هجوم إرهابي مروع.

وقال نتنياهو عبر منصة إكس: "أدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي المروع على مطار الملك خالد في الرياض"، مقدما "باسم الشعب الإسرائيلي أصدق التعازي إلى أسر الضحايا"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي وقت سابق، قالت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية: "بشأن الاعتداء الغاشم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض فقد نتج عن الاعتداء وفاة 12 شخصًا، منهم 4 مواطنين، ومقيمون من الجنسيات التالية: 2 من الجنسية البنجلادشية، وواحد من الجنسية الأمريكية، وواحد من الجنسية المصرية، وواحد من الجنسية الأردنية، وواحد من الجنسية السورية، وواحد من الجنسية الفلسطينية، وواحد من الجنسية السودانية".

كما نتج عن الاعتداء إصابة 309 آخرين، وهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات، ومن بينهم إصابات حرجة، وفق الهيئة.

وفي وقت سابق، نعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ببالغ الأسف، وفاة المواطنة المصرية عزة رمزي محمد حسن، التي فقدت حياتها جراء الاعتداء على مطار الملك خالد بالرياض.

وتقدمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في بيان، اليوم الأحد، بخالص التعازي والمواساة لأسرة المواطنة المصرية، داعية الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

وأصدر الوزير الدكتور بدر عبد العاطي، توجيهات لكل من السفارة والقنصلية بالرياض لمتابعة نقل الجثمان إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن.

كما وجه كلًا من السفير والقنصل بالرياض بزيارة المصابين بالمستشفيات، واجراء الاتصالات مع أسرهم وتقديم كل سبل الرعاية اللازمة لهم، حيث قام فريق مشترك من السفارة والقنصلية بزيارة المصابين.