ضبط فتاة وشابين بتهمة الاعتداء على طالبة وسحلها وكسر نظارتها في الشارع بالمنيا

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مغاغة بالمنيا، اليوم الأحد، القبض على فتاة وشابين، على خلفية اتهامهم بالتعدي على طالبة بالمرحلة الإعدادية بالضرب والسحل في أحد شوارع المركز، وتحطيم نظارتها الطبية، بعدما تعرضت للسخرية بسبب ضعف نظرها.

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقي إخطارًا من المقدم رامي الصفتي، مأمور مركز شرطة مغاغة، يفيد بورود بلاغ من أسرة طالبة بالمرحلة الإعدادية، تتهم فيه فتاة وشابين بالتعدي على نجلتهم أثناء عودتها من أحد الدروس الخصوصية.

وبإجراء التحريات الأولية، تبين تعرض الطالبة "س. م"، للاعتداء بالضرب والسحل على يد فتاة وشابين، في أحد شوارع مركز مغاغة.

وكشفت أقوال الطالبة أنها تعرضت لمضايقات من إحدى الفتيات أثناء توجهها إلى أحد الدروس الخصوصية، حيث سخرت منها بسبب ضعف نظرها وارتدائها نظارة طبية، ووجهت إليها عبارات تنمر، من بينها «يا أم كشافات» و«يا أم أربعة عيون».

وأوضحت الطالبة أنها تجاهلت تلك المضايقات وواصلت سيرها، إلا أن الفتاة استمرت في التعرض لها، قبل أن يفاجئها شابان بالتعدي عليها بالضرب والسحل، ما أسفر عن كسر نظارتها الطبية.

توجهت الطالبة برفقة أسرتها إلى قسم الشرطة، وحررت محضرًا بالواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.