كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن البوستر الرسمي له، والذي تتصدره شخصية فؤادة التي جسدتها الفنانة الراحلة شادية في فيلم شيء من الخوف، فيما يحتفي المهرجان، الذي من المقرر إقامته خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، بمرور 50 عاماً على تأسيس المهرجان عام 1976.

ويُعد فيلم شيء من الخوف أحد أبرز أفلام السينما المصرية التي تناولت علاقة السلطة بالخوف والمقاومة، أُنتج عام 1969، من إخراج حسين كمال، عن قصة للكاتب ثروت أباظة، وكتب السيناريو والحوار صبري عزت، أدى بطولته محمود مرسي في دور عتريس، وشادية في دور فؤادة، إلى جانب يحيى شاهين ومحمد توفيق وآمال زايد، وعدد من النجوم الشباب.

وتدور أحداث الفيلم في قرية مصرية يفرض عليها عتريس سلطته بالعنف والترهيب، مستغلًا خوف أهلها وعجزهم عن مواجهته، وتتخذ الأحداث منعطفًا حاسمًا حين يقرر عتريس الزواج من فؤادة، التي تحبه منذ الطفولة، لكنها ترفض الخضوع له بعدما أصبح رمزًا للاستبداد في القرية، وعندما يفرض عليها الزواج رغمًا عنها، تعلن فؤادة بطلانه، فيتحول موقفها الفردي إلى شرارة لمقاومة جماعية، تتجسد في الهتاف الدرامي الشهير "جواز عتريس من فؤادة باطل".

فؤادة رمز الرفض

في قرية يملك عتريس مفاتيحها، ويحدد لأهلها ما يفعلون وما لا يفعلون، ويجمع منهم الأموال بالجباية، تبدو فؤادة استثناءً يصعب إخضاعه، لا لأنها تمتلك قوة موازية لقوته، ولا لأنها تستطيع مواجهته بالسلاح، بل لأنها ترفض الاعتراف بحقه في السيطرة.

ولا يصبح الحب وحده ما يربط فؤادة بعتريس، وإنما يتحول رفضها له إلى مواجهة مع مفهوم أوسع للسلطة: سلطة ترى في الآخرين أشياء قابلة للتملك، وفي إرادتهم عائقًا ينبغي التخلص منه.

من هنا تبدأ أهمية فؤادة بوصفها شخصية قابلة للتحليل كرمز للمقاومة؛ فهي لا تواجه رجلًا متسلطًا فحسب، بل تواجه منطقًا أبويًا يجعل إرادة الرجل أساسًا للعلاقة، ويختزل حق المرأة في الاختيار إلى مسألة يمكن التفاوض عليها أو إلغاؤها بالقوة، إن عتريس لا يريد الزواج من فؤادة باعتباره علاقة بين شخصين، بل يريدها جزءًا من ممتلكاته، وشاهدًا إضافيًا على قدرته على فرض إرادته على جميع من في القرية، ولذا فإن رفضها ليس مجرد قرار عاطفي، بل فعل سياسي، حتى لو لم يصدر عن وعي سياسي معلن.

الحب حين يصبح امتدادًا للسلطة

تبدو العلاقة بين عتريس وفؤادة، للوهلة الأولى، علاقة حب مستحيل بين رجل عنيف وامرأة ترفضه، لكن النظر إليها من منظور نسوي يكشف أن المسألة تتجاوز التناقض بين العاطفة والقسوة، فعتريس لا يتقبل احتمال أن تكون فؤادة ذاتًا مستقلة، لها الحق في أن تحبه أو ترفضه، إنه يريد أن يحول رغبته فيها إلى حق، وأن يجعل امتلاكه للقوة مبررًا لامتلاكه جسدها ومستقبلها، كما يمتلك كل من في القرية عبر الترهيب والتعذيب والظلم.

هنا تتكشف إحدى أهم آليات السلطة الأبوية: الخلط بين الرغبة والحق، وبين القدرة على الإكراه والحق في اتخاذ القرار نيابة عن الآخر، ولا يعترف عتريس بالمسافة التي ينبغي أن تفصل بين ما يريده لنفسه وما يحق له فرضه على فؤادة؛ لذا الزواج الذي يسعى إلى إتمامه بالقوة يفقد معناه بوصفه علاقة رضائية، ويتحول إلى إعلان عن انتصار إرادته على إرادتها.

في المقابل، لا تحتاج فؤادة إلى امتلاك سلطة مماثلة حتى تقاومه؛ يكفي أنها لا تمنحه الاعتراف الذي ينتظره، وترفض أن يصبح خوفها دليلًا على أحقيته، أو أن يتحول تفوقه المادي إلى شرعية أخلاقية، وبهذا المعنى، فإن استقلالها يبدأ من رفضها الداخلي، قبل أن يتحول إلى موقف معلن يهدد النظام الذي يحكم القرية.

فؤادة والهويس: من امتلاك القرار إلى تغيير الواقع

تكتسب واقعة فتح الهويس أهمية خاصة في بناء رمزية الشخصية، وفي محور الأحداث داخل الفيلم، فالماء الذي يتحكم عتريس في تدفقه ليس مجرد عنصر من عناصر المكان، وإنما وسيلة من وسائل إحكام السيطرة على حياة القرية، وحين تفتح فؤادة الهويس متحديةً إرادته، فإنها تتدخل في المجال الذي يحتكر الرجل سلطته عليه، وتنتقل من رفض الخضوع الشخصي إلى ممارسة فعل يغير الواقع المحيط بها.

يمكن قراءة هذا المشهد بوصفه لحظة تتذكر فيها فؤادة حقها في الفعل، فهي لا تكتفي بإعلان موقف أخلاقي من الاستبداد، ولا تنتظر أن يأتي رجل آخر لينقذها، بل تتخذ قرارًا وتتحمل تبعاته.

وهنا تتجسد نقطة مهمة في قراءة الشخصية فؤادة كرمز نسوي مناهض لسلطة فرض القوة، وفاعلية المرأة لا تظهر هنا في قدرتها على الإقناع أو التأثير العاطفي فحسب، بل في اتخاذ المبادرة، والتدخل المباشر في بنية الحياة اليومية التي تخضع لسلطة الرجل.

واللافت أن فعل فؤادة لا يظل محصورًا في حدودها الفردية، بل إنه يضع سلطة عتريس موضع اختبار، ويكشف أن ما يبدو قدرًا لا يمكن تغييره قد يكون نظامًا يعتمد، في جانب منه، على استمرار الآخرين في الامتثال له.

جسد المرأة بوصفه حدودًا لا يجوز للسلطة تجاوزها

في أحد أكثر أبعاد الفيلم دلالة، يتقاطع الاستبداد العام مع التحكم في حياة المرأة الخاصة، فعتريس الذي يفرض إرادته على القرية يتعامل مع فؤادة بالمنطق نفسه لا يرى في رفضها حدًا ينبغي احترامه، وإنما عقبة أمام رغبته في السيطرة.

وهنا يصبح الجسد الأنثوي ساحة تتجلى فيها السلطة بأوضح صورها، فالزواج القسري لا يتعلق فقط بفرض علاقة على امرأة لا تريدها، بل بإنكار حقها في تقرير مصيرها، وتحويل حياتها الخاصة إلى امتداد لقرار الرجل، وإذا كانت القرية تخضع لعتريس لأنها تخشى عقابه، فإن فؤادة تكشف، برفضها، أن الخضوع ليس مرادفًا للموافقة، وأن الصمت لا يمنح المعتدي شرعية أخلاقية.

ومن هذا المنظور، يمكن قراءة إعلان فؤادة بطلان زواجها من عتريس باعتباره استعادة رمزية لسلطتها على حياتها، فهي لا تكتفي برفض الرجل في داخلها، وإنما تنزع عن العلاقة التي فرضها عليها معناها وشرعيتها، ولا يعود الزواج حقيقة مكتملة لمجرد أن الأقوى قرر إتمامه؛ فهناك إرادة أخرى ترفض الاعتراف به.

لكن هذه القراءة تفتح سؤالًا نقديًا مهمًا: هل يتيح الفيلم لفؤادة أن تكون ذاتًا مستقلة خارج علاقتها بعتريس، أم تظل قيمتها الدرامية مرتبطة بكونها المرأة التي يعجز الرجل المستبد عن امتلاكها؟ إن قوة الشخصية لا تمنعنا من التساؤل عما إذا كان السرد يمنحها مساحة كافية لرغباتها وتجربتها الخاصة، أم يجعلها في المقام الأول رمزًا أخلاقيًا لمقاومة الاستبداد.

من رفض المرأة إلى انتفاضة الجماعة

لا تتوقف رمزية فؤادة عند حدود تحررها الفردي؛ إذ تتجاوز مقاومتها علاقتها بعتريس لتصبح جزءًا من لحظة أوسع تتحدى فيها القرية سلطته، وتنبع قوة عبارة "جواز عتريس من فؤادة باطل" من أنها تنقل المسألة من المجال الخاص إلى المجال العام، فالزواج، الذي أراد عتريس استخدامه لإثبات قدرته على فرض إرادته، يتحول إلى موضع اعتراض جماعي، وما كان يفترض أن يكون إعلانًا عن انتصاره يصبح إعلانًا عن حدود سلطته.

وتكشف النهاية، أن مقاومة المرأة (فرد واحد من الجماعة) يمكن أن تزعزع نظامًا كاملًا، وأن رفضها قد يمنح الآخرين لغة يعلنون بها رفضهم، ففؤادة تستطيع أن تكون ذاتًا تقاوم من أجل نفسها، ورمزًا تتسع دلالته لتشمل مقاومة الآخرين، في الوقت نفسه.

تحرر فؤادة

تظل فؤادة واحدة من الشخصيات اللافتة في تاريخ السينما المصرية؛ ليس لأنها تنتصر على عتريس فقط، وإنما لأنها تكشف هشاشة المنطق الذي تقوم عليه سلطته، إنها ترفض المعادلة التي تجعل امتلاك القوة امتلاكًا للآخر، وتثبت أن العلاقة الإنسانية لا يمكن أن تُختزل إلى إرادة طرف واحد، مهما بلغت قدرته على الإكراه.

وفؤادة لا تهزم عتريس لأنها أقوى منه بالمعنى التقليدي للقوة، بل لأنها ترفض أن تكون قوته معيارًا لتحديد حقوقها، وحين تعلن بطلان الزواج، فإنها لا تطعن في علاقة مفروضة عليها فحسب، بل تواجه فكرة أن إرادة المرأة يمكن أن تُمحى بقرار يصدر عن رجل يمتلك النفوذ.

ربما لهذا تظل فؤادة أكثر من امرأة رفضت رجلًا مستبدًا، إنها الشخصية التي تكشف أن السلطة تبدأ، في أحد وجوهها، حين يظن إنسان أن له حقًا في تقرير حياة إنسان آخر، وأن مقاومة هذه السلطة تبدأ من أبسط القرارات وأكثرها خصوصية: أن تقول امرأة (فرد) لا، ثم تصر على أن تظل هذه الـ«لا» ملكًا لها.

في عالم شيء من الخوف، لا تفتح فؤادة الهويس وحده؛ إنها تفتح، رمزيًا، شقًا في الجدار الذي يفصل الخوف عن إمكان مقاومته، ويضع أول شرخ في صورة كاملة من الاستبداد، حيث يرى الجميع أنه يمكن قول لا، التي قد يدفع ثمنها أفراد من روحهم، لكن روح الجماعة والرفض تقود حتما إلى امتلاك تقرير المصير.