بعثة منتخب الكاراتيه تصل إلى بولندا استعدادًا لبطولة العالم للناشئين والشباب

وصلت بعثة المنتخب الوطني للكاراتيه إلى بولندا، استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 سنة 2026، في محطة عالمية جديدة يسعى خلالها أبطال مصر إلى المنافسة بقوة وتحقيق إنجازات تضاف إلى سجل الكاراتيه المصري على الساحة الدولية.

وتضم البعثة 40 لاعبًا ولاعبة، يخوضون منافسات البطولة بطموحات كبيرة وآمال في اعتلاء منصات التتويج، ومواصلة مسيرة النجاحات التي حققها الكاراتيه المصري في مختلف المحافل القارية والدولية.

ويرافق البعثة محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي، بدعوة من الاتحاد الدولي لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي والجمعية العمومية، إلى جانب متابعة منافسات المنتخب والوقوف على مشوار أبطال مصر في البطولة.

ويترأس البعثة سيد نصر، نائب رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للكاراتيه، فيما تتواصل الاستعدادات لخوض المنافسات وسط أجواء من التحدي، وتطلعات لتحقيق نتائج مشرفة تليق باسم مصر ومكانة الكاراتيه المصري.

وتتجه الأنظار إلى مشاركة أبطال المنتخب في بطولة بولندا 2026، وسط آمال كبيرة بأن يقدم اللاعبون واللاعبات مستويات فنية متميزة، وأن ينجحوا في ترجمة استعداداتهم وجهودهم إلى ميداليات وإنجازات جديدة ترفع علم مصر عاليًا على منصات التتويج العالمية.