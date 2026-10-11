نبيل فهمي يؤكد دعم الجامعة العربية للسعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية

أكد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، دعم جامعة الدول العربية الكامل للمملكة العربية السعودية في مواجهة اعتداءات ميليشيا الحوثي المستمرة على المملكة، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا ومصابين من جنسيات مختلفة.

وأضاف أن هذا التمادي والاستهانة بأرواح المدنيين يمثلان تصعيدا بالغ الخطورة، وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ومبادئه.

وشدد على أن تكرار هذه الإعتداءات يكشف عن إصرار واضح على المضي في نهج التصعيد، بما يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

ودعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته، واتخاذ مواقف وإجراءات حازمة لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة المسئولين عنها.

وجدد فهمي تضامن جامعة الدول العربية الكامل والثابت مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها، وصون سلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

وأكد أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن المساس بأمن أي دولة عربية هو مساس بالأمن العربي الجماعي، مشددا على أنه لا يمكن القبول باستمرار هذه الاعتداءات وما تفرضه من تهديدات متزايدة لأمن المنطقة.