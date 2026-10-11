 إصابة مفاجئة تجبر الزمالك على إجراء تعديل قبل القمة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة مفاجئة تجبر الزمالك على إجراء تعديل قبل القمة

محمد عبدالمحسن
نشر في: الأحد 11 أكتوبر 2026 - 7:43 م | آخر تحديث: الأحد 11 أكتوبر 2026 - 7:44 م

أجرى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال تعديلًا على بدلاء الأبيض لخوض مباراة الأهلي بعد قليل على ستاد القاهرة في الجولة السادسة لمسابقة الدوري، بالدفع بمحمد فرج بدلًا من آدم كايد، بسبب إصابة الأخير في الكتف خلال عمليات الإحماء.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – أحمد فتوح - عبد الله السعيد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – أحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومصطفى الزناري  ومحمود جهاد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد فرج ومحمد حمد وناصر منسي وحسام أشرف وعدي الدباغ.


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