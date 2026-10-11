اليماحي يقود تحركا برلمانيا لدعم القضية الفلسطينية وتعزيز الحضور العربي في المحافل الدولية

شهدت مشاركة وفد البرلمان العربي، برئاسة محمد بن أحمد اليماحي، في أعمال الجمعية العامة الـ 153 للاتحاد البرلماني الدولي بمدينة أروشا التنزانية، تحركات برلمانية وسياسية مكثفة، شملت الدفاع عن القضايا العربية، وطرح مبادرات لتعزيز التعاون البرلماني الدولي والإقليمي، والمشاركة الفاعلة في اجتماعات اللجان الدائمة، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية لدعم علاقات التعاون مع عدد من البرلمانات الإقليمية والدولية.

واستهل الوفد مشاركته بالاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية، الذي نظمه الاتحاد البرلماني العربي لتنسيق المواقف إزاء بنود جدول الأعمال، ولا سيما الاستحقاقات المرتبطة بالمناصب الشاغرة وانتخاب رئيس جديد للاتحاد.

وعقب حفل الافتتاح الرسمي، ألقى رئيس البرلمان العربي الكلمة الرئيسية باسم البرلمان أمام الجمعية العامة، مطالبًا بتحرك دولي فاعل لوقف مخططات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية، ومدينًا الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية ومنشآتها النفطية والمدنية، وهو ما أثار اعتراض الوفد الإيراني المشارك.

وفي اجتماع الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، طرح اليماحي مبادرة لإنشاء آلية تنسيق منتظمة بين الفريق الاستشاري والمنظمات البرلمانية الإقليمية، إلى جانب مقترحات عملية لتفعيل مبادرة "نداء الساحل".

ولقيت المبادرة ترحيبًا من رئيسة الفريق، مارسيلا جويرا كاستيو، والمشاركين، مع الإعلان عن التوجه لتنظيم زيارة إلى مقر البرلمان العربي بالقاهرة ولقاءات مع عدد من رؤساء البرلمانات الإقليمية.

هذا وشهدت اجتماعات اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي مشاركة فاعلة لأعضاء وفد البرلمان العربي، حيث شارك السفير محمد العرابي في اجتماع اللجنة الدائمة للسلام والأمن الدوليين، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى اتفاقية دولية ملزمة لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري.

كما شارك في اجتماع اللجنة الدائمة لشئون الأمم المتحدة، مؤكدا دعم الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لمراجعة ميثاق الأمم المتحدة، مشددًا على أن إصلاح المنظمة الدولية بات ضرورة لمعالجة الاختلالات القائمة في منظومة التمثيل وآليات صنع القرار، وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتحديات الدولية الراهنة.

وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ 153 للاتحاد البرلماني الدولي، عقد وفد البرلمان العربي، لقاءً مع رئيس مجلس العموم البريطاني. وخلال اللقاء، ثمّن وفد البرلمان العربي الخطوات الإيجابية التي اتخذتها المملكة المتحدة دعمًا للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أهمية ترجمة هذه المواقف إلى إجراءات عملية وملموسة، من خلال دعم تنفيذ الالتزامات السياسية المترتبة على اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين، واستكمال الإطار التشريعي والتنفيذي الخاص بالإجراءات المعلنة ضد المستوطنات، بما يضمن فاعليتها وعدم التحايل عليها.