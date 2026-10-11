رئيس الأركان اليمني يشدد على رفع الجاهزية والتنسيق مع المقاومة الشعبية

دعا رئيس هيئة الأركان العامة اليمني، قائد العمليات المشتركة، صغير بن عزيز، إلى توحيد الجهود الوطنية وتعزيز دور المقاومة الشعبية في إسناد القوات المسلحة، ورفع مستوى التنسيق والجاهزية لمواجهة جماعة "الحوثي"، والمضي في معركة استعادة مؤسسات الدولة.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن بن عزيز شدد، خلال لقائه قيادات في المقاومة الشعبية بمحافظة مأرب، الأحد، على أهمية تكاتف الجهود الرسمية والشعبية وتنسيق عمل المقاومة، في ضوء قرار إعلان التعبئة العامة وقرارات مجلس الدفاع، بما يعزز وحدة القيادة والقرار ويوجه الإمكانات المختلفة لدعم العمليات العسكرية.

وأضاف بن عزيز أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود المؤسسات العسكرية والأمنية والسلطات المحلية والفعاليات المجتمعية، إلى جانب تعزيز الوعي الوطني والانضباط والمسؤولية، وترسيخ قيم التضحية والاصطفاف في مواجهة الحوثيين.

وبحسب الوكالة، ناقش اللقاء سبل تعزيز التنسيق بين القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، وتنظيم جهود الإسناد المجتمعي والميداني خلال المرحلة المقبلة.

من جانبهم، أكد قادة المقاومة الشعبية استعدادهم لمواصلة إسناد القوات المسلحة وتعزيز التنسيق مع القيادات العسكرية والسلطات المحلية، وحشد الطاقات والإمكانات المجتمعية لدعم الجبهات وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية.