فلسطين تطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين

أعلن المندوب الدائم فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أن فلسطين تقدمت للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن، لبحث آليات توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان إحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية الدولية لمدينة القدس.

وأضاف العكلوك، أنه من المنتظر أن تبحث الدورة غير العادية لمجلس الجامعة التحرك العربي والدولي في ظل تصاعد إعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستعمرين المسلحة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم بحماية ودعم مباشرين من حكومة وجيش الإحتلال.

وأكد أن هذه الاعتداءات تمثل سياسة ممنهجة تستهدف تهجير التجمعات الفلسطينية، وتوسيع الاستيطان الاستعماري، وتقويض حل الدولتين، وفي ضوء الإنتهاكات التي تستهدف مدينة القدس، ومكانتها القانونية الدولية وقيام بعض الدول بفتح سفاراتها في المدينة.