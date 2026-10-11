التحالف: اعتداء جديد على مطار الملك خالد بالرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية، تجدد الاعتداءات ضد مطار الملك خالد الدولي اليوم الأحد، إذ كشف عن اعتداء بمقذوف مجهول على صالة المسافرين رقم 4 بمطار الملك خالد الدولي.

وذكر التحالف أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ طواف "كروز" في محيط مطار الملك خالد الدولي، وفقا لموقع العربية نت الإخباري.

وتسبب الاعتداء بنشوب حريق، في حين يجري مباشرة الموقع من الجهات المختصة.

ولقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم وأصيب ما يزيد على 300 في هجوم على مطار الملك خالد أمس السبت، مع تصعيد جماعة الحوثي اليمنية هجماتها على المملكة.

وقالت هيئة ‌الطيران المدني السعودية إن من بين القتلى، في ثالث هجوم يستهدف المطار خلال الأيام القليلة الماضية، أربعة سعوديين، وشخصين من بنجلاديش، وواحدا من كل من مصر والولايات المتحدة والأردن وفلسطين وسوريا والسودان.

ووفقا لأحدث إحصاء، قال مسئولون إن 309 أشخاص أصيبوا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تدرس الانضمام إلى الضربات السعودية ضد الحوثيين في هذا الصراع.

واكتظت المستشفيات بالجرحى الذين نقلوا بواسطة سيارات الإسعاف والطائرات الهليكوبتر، وكان بعضهم في حالة حرجة.

وأسفر هجومان ​سابقان يوم الخميس على مطار الملك خالد الدولي عن مقتل أربعة أشخاص وإلحاق أضرار جسيمة بطائرة تجارية سعودية كانت متوقفة على مدرج ⁠المطار.