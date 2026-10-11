هجوم بمسيرة يعطل مركز بيانات لشركة ياندكس الروسية ويؤثر على خدماتها

أفادت قناة «فرانس 24»، يوم الأحد، بأن هجوما بطائرة مسيّرة ألحق أضرارا واسعة بمركز بيانات تابع لشركة التكنولوجيا الروسية «ياندكس» في منطقة فلاديمير، شرقي العاصمة موسكو، ما أدى إلى تعليق العمليات في المركز وتعطّل بعض الخدمات الرقمية التابعة للشركة.

ونقلت القناة الفرنسية عن الشركة قولها إن الهجوم تسبب في أضرار بالبنية التحتية لمركز البيانات، مؤكدة عدم تسجيل إصابات بشرية، فيما تعمل فرق الطوارئ والفرق الفنية على تقييم الأضرار والبحث عن سبل لاستعادة التشغيل.

وأوضحت الشركة أن العمليات في المركز توقفت بالكامل، محذّرة من عدم استقرار الموارد التقنية المتبقية، في وقت واجه فيه بعض المستخدمين صعوبات في الوصول إلى خدماتها.

ويُعدّ هذا الهجوم الثالث الذي يستهدف مراكز بيانات تابعة لـ«ياندكس» خلال أيام، بعد تعرض منشأتين للشركة في منطقتي ريازان وكالوغا لهجمات سابقة، أدت إلى أضرار وتعطّل أجزاء من بنيتهما التشغيلية.

وتُعرف شركة «ياندكس» على نطاق واسع بأنها «جوجل روسيا»، إذ تدير محرك البحث الأكثر شعبية في البلاد، إلى جانب خدمات الحوسبة السحابية وطلب سيارات الأجرة وتوصيل الطعام.

ويأتي استهداف مراكز البيانات في ظل تصاعد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، بما يشمل البنية التحتية الرقمية والاتصالات، وسط مخاوف من اتساع نطاق تأثير الحرب على الخدمات التكنولوجية والاقتصاد الرقمي.