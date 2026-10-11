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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موافقة روسيا وأوكرانيا على وقف إطلاق النار بشأن الطاقة.

وكتب ترامب عبر منصة تروث سوشيال: «اعتبارًا من الآن، يُعلن وقف إطلاق النار في الحرب بين روسيا وأوكرانيا بشأن الطاقة».

وأضاف: «اتفق الطرفان على ذلك. لا تُخالفوا هذا الوقف».

وكان ترامب قد انتقد أمس السبت، زيلينسكي بسبب شن هجمات على مصافي النفط الروسية.

جاء ذلك بعد يوم واحد من رفع الولايات المتحدة مؤقتا لعقوبات مفروضة على الوقود الروسي، وهي عقوبات كانت تهدف إلى حرمان موسكو من الإيرادات اللازمة لتمويل حربها في أوكرانيا.