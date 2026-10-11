باكستان تعطل حكومة خيبر بختونخوا وتنشر الجيش في الإقليم

أعلن وزير العدل الباكستاني أعظم نذير تارار، الأحد، أن حكومة إقليم خيبر بختونخوا شمالي البلاد "أصبحت معطلة"، بموجب الإعلان الرئاسي الصادر عقب فرض حالة الطوارئ في الإقليم.

وأوضح تارار، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء الداخلية محسن نقوي والإعلام عطاء الله تارار والدولة لشؤون الداخلية طلال تشودري، أن الإعلان الرئاسي يمنح حاكم الإقليم صلاحية تولي إدارة شؤونه، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.

وأضاف أن الحاكم تلقى توصية بتشكيل مجلس استشاري يضم 11 عضوا، بموجب الإعلان الرئاسي.

وفي سياق متصل، وافقت الحكومة على نشر الجيش في الإقليم، من أجل "مساعدة الإدارة في أداء مهامها، وحماية أرواح المواطنين والممتلكات العامة والمنشآت الحكومية".

وسيستمر الانتشار طوال فترة حالة الطوارئ المفروضة في الإقليم، بينما سيحدد حاكم الإقليم عدد القوات المنتشرة بالتشاور مع القيادة العامة للجيش ومديرية العمليات العسكرية.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت الرئاسة الباكستانية حالة الطوارئ في في ولاية خيبر بختونخوا، عقب تظاهرات معارضة وأعمال شغب شهدها شمال غرب البلاد.

ويستند هذا الإجراء إلى مادتين من الدستور، ويمنح الحكومة المركزية صلاحيات واسعة في ولاية خيبر بختونخوا، حيث يتظاهر آلاف من أنصار رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان للمطالبة بالإفراج عنه، والتنديد بالظروف الاقتصادية الصعبة.