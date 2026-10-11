مساعد رئيس الوزراء لـ«الشروق»: طرح بنك القاهرة أقوى انطلاقة لبرنامج الطروحات الحكومية

- هاشم السيد: أتوقع جذب الطرح سيولة من مؤسسات وجهات أجنبية تستثمر بالسوق لأول مرة

قال هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، إن طرح بنك القاهرة يعد أقوى انطلاقة لبرنامج الطروحات الحكومية الذي تستعد الحكومة لتنفيذه.

وأضاف "السيد"، خلال تصريحات لـ«الشروق»، أن السوق قادرة على استيعاب طرح بنك القاهرة، مشيرًا إلى توافر السيولة اللازمة لتغطيته، وسط ترقب من المؤسسات الدولية للمشاركة بالطرح، متوقعًا أن يجذب الطرح سيولة من مؤسسات وجهات أجنبية تستثمر بالسوق لأول مرة.

وأعلن بنك القاهرة، اليوم، عن نيته طرح حصة تبلغ 30% من إجمالي رأسمال البنك للاكتتاب العام، وذلك في طرح طال ترقبه بالبورصة المصرية منذ سنوات عديدة، وفقًا لبيان رسمي صادر عن البنك.

ومن المتوقع أن يشمل الطرح بيع بنك مصر، المساهم البائع، نحو 4.575 مليار سهم من الأسهم القائمة المملوكة له في بنك القاهرة، تمثل 30% من رأس المال المصدر، بما يتيح دخول مستثمرين جدد إلى قاعدة مساهمي البنك.

وستتضمن عملية الطرح توزيع الأسهم المطروحة على شريحتين: الأولى للمؤسسات المؤهلة، والثانية للأفراد المحليين.

ويتوزع الطرح على شريحتين؛ طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في مصر وعدد من الأسواق الدولية، وطرح عام للمستثمرين الأفراد في السوق المصرية.

ويتوقع البنك استكمال الاكتتاب أواخر أكتوبر الجاري، على أن يبدأ تداول الأسهم في البورصة المصرية خلال نوفمبر المقبل، رهنًا بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

وستتولى شركة «سي آي كابيتال» دور مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي للطرح، في حين اختار بنك القاهرة شركة «إف جي هيرميس» للترويج وتغطية الاكتتاب، والقيام بدور مدير الطرح والمنسق الدولي لطرحه العام الأولي المرتقب في البورصة المصرية، وفقًا لإعلان نية الطرح الصادر اليوم الأحد.

كما جرى تعيين مكتب "بيكر مكنزي" مستشارًا قانونيًا للبنك والمساهم البائع فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، ومكتب "حلمي وحمزة وشركاه" مستشارًا قانونيًا فيما يتعلق بالقانون المصري.