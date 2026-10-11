خبراء: البورصة قادرة على تغطية طرح بنك القاهرة وسط زحام اكتتابات القطاع الخاص

- عشماوي: شهية المستثمرين منفتحة رغم التوترات الجيوسياسية

- البدري: الطرح سيعيد تقيم أسهم قطاع البنوك

في وقت تترقب فيه الأوساط المالية مؤشرات جدية الدولة في ملف الطروحات الحكومية، أكد خبراء أسواق المال أن البورصة قادرة على تغطية طرح بنك القاهرة، على الرغم من زخم طروحات شركات القطاع الخاص، مؤكدين عدم تأثره بالتوترات الجيوسياسية.

وأعلن بنك القاهرة، اليوم، عن نيته طرح حصة تبلغ 30% من إجمالي رأسمال البنك للاكتتاب العام، وذلك في طرح طال ترقبه بالبورصة المصرية منذ سنوات عديدة، وفقًا لبيان رسمي صادر عن البنك.

ومن المتوقع أن يشمل الطرح بيع بنك مصر، المساهم البائع، نحو 4.575 مليار سهم من الأسهم القائمة المملوكة له في بنك القاهرة، تمثل 30% من رأس المال المصدر، بما يتيح دخول مستثمرين جدد إلى قاعدة مساهمي البنك.

وستتضمن عملية الطرح توزيع الأسهم المطروحة على شريحتين: الأولى للمؤسسات المؤهلة، والثانية للأفراد المحليين.

ويتوزع الطرح على شريحتين؛ طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في مصر وعدد من الأسواق الدولية، وطرح عام للمستثمرين الأفراد في السوق المصرية.

وقُيد بنك القاهرة في البورصة منذ عام 2017، ولم يُطرح منذ ذلك التوقيت، وحاولت الحكومة في يونيو 2025 طرحه لمستثمر استراتيجي، لكن الخلافات حول تسعير البنك دفعتها إلى إلغاء عملية البيع، والاتجاه لطرح أسهمه بالبورصة.

وقال هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، إن طرح بنك القاهرة يعد أقوى انطلاقة لبرنامج الطروحات الحكومية الذي تستعد الحكومة لتنفيذه.

وأضاف السيد، خلال تصريحات لـ«الشروق»، أن السوق قادرة على استيعاب طرح بنك القاهرة، مشيرًا إلى توافر السيولة اللازمة لتغطيته، وسط ترقب من المؤسسات الدولية للمشاركة بالطرح، متوقعًا أن يجذب الطرح سيولة من مؤسسات وجهات أجنبية تستثمر بالسوق لأول مرة.

ويتزامن طرح بنك القاهرة مع تنفيذ شركات القطاع الخاص طروحات بالسوق، إذ تنفذ حاليًا شركة "إم إن تي حالا" طرحًا لجمع نحو 7.8 مليار جنيه.

وقال معتز عشماوي رئيس قطاع التطوير بكايرو كابيتال، إن السيولة داخل السوق المصرية، سواء الأفراد أو المؤسسات، قادرة على استيعاب أي طروحات جديدة، بما فيها شركة "حالا" و"بنك القاهرة" معًا.

كما سجلت معدلات السيولة بالبورصة المصرية أرقامًا قياسية خلال العام الحالي، إذ وصلت في بعض الجلسات إلى 18 مليار جنيه، وحصلت البورصة على جائزتي "البورصة الأعلى من حيث المتوسط اليومي لقيمة التداول" و"البورصة الأعلى من حيث المتوسط اليومي لأحجام التداول".

وشهدت البورصة خلال شهر سبتمبر الماضي تراجعات في السيولة لتسجل فيما يتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه فى متوسط الجلسة الواحدة، وسط خسائر بلغت 230 مليون جنيه، تحت ضغوط عمليات تصحيح عنيفة، وحتى مع بداية جلسات شهر أكتوبر، لم تشهد السوق ارتفاعات قوية تعوض تلك الخسائر.

وأوضح عشماوي، أن التراجعات التي تشهدها السوق المصرية لن تؤثر على شهية المستثمرين للمشاركة في الاكتتابات المرتقبة لبنك القاهرة، خاصة أن الأصول المصرية تتمتع بجاذبية عالية أمام المستثمرين حاليًا.

وقال عمرو البدري رئيس قسم التحليل الفني بشركة هوريزون لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات، إن اكتتاب بنك القاهرة سيعزز من جاذبية أسهم القطاع المصرفي بالبورصة، إذ يعد ثالث أكبر بنك بالقطاع المصرفي، مشيرًا إلى أنه سيساعد على إعادة تسعير أسهم القطاع.

ويتوقع البنك استكمال الاكتتاب أواخر أكتوبر الجاري، على أن يبدأ تداول الأسهم في البورصة المصرية خلال نوفمبر المقبل، رهنًا بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

وستتولى شركة «سي آي كابيتال» دور مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي للطرح، في حين اختار بنك القاهرة شركة «إف جي هيرميس» للترويج وتغطية الاكتتاب، والقيام بدور مدير الطرح والمنسق الدولي لطرحه العام الأولي المرتقب في البورصة المصرية، وفقًا لإعلان نية الطرح الصادر اليوم الأحد.

كما جرى تعيين مكتب بيكر مكنزي مستشارًا قانونيًا للبنك والمساهم البائع فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، ومكتب "حلمي وحمزة وشركاه" مستشارًا قانونيًا فيما يتعلق بالقانون المصري.