إن بي سي: ترامب يدرس انضمام الولايات المتحدة إلى العمليات السعودية ضد الحوثيين بعد هجوم مطار الرياض

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تدرس الانضمام إلى العمليات العسكرية السعودية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، وذلك عقب هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، وأسفر عن سقوط قتلى ومئات المصابين، بحسب السلطات السعودية.

ونقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية عن ترامب قوله، رداً على سؤال بشأن احتمال تدخل واشنطن عسكرياً إلى جانب الرياض: «قد نفعل ذلك، سندرس الأمر»، مضيفاً أن الإدارة الأمريكية علمت بالهجوم الأخير وستتخذ قراراً سريعاً.

وأسفر الهجوم، الذي وقع أمس السبت ، عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 309 آخرين، وفقاً للسلطات السعودية، في تصعيد جديد للهجمات التي تستهدف المملكة وسط اتساع نطاق المواجهة الإقليمية.

- تحركات أمريكية محتملة في الشرق الأوسط

وأفادت "إن بي سي" بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان طلب من ترامب في سبتمبر الماضي اتخاذ إجراء عسكري ضد الحوثيين، نقلاً عن مصدر مطلع على الأمر.

وأضافت الشبكة أن الدعم الأمريكي المقدم للسعودية شمل تبادل المعلومات الاستخباراتية والمساعدة في تحديد الأهداف والتخطيط للعمليات، بينما لم يحسم ترامب حتى الآن موقفه من الانخراط المباشر في العمليات العسكرية.

وكانت الولايات المتحدة قد نفذت حملة جوية استمرت ثلاثة أشهر ضد الحوثيين العام الماضي، على خلفية هجماتهم على حركة الملاحة البحرية.

- تصعيد يهدد أمن الطيران العالمي

وتسبب الهجوم في تعليق العمليات مؤقتاً بمطار الملك خالد الدولي، لحين تقييم الأضرار والتأكد من سلامة المنشآت، وفقاً لهيئة الطيران المدني السعودية.

كما أدت الهجمات المتكررة على المطارات السعودية إلى اضطراب حركة الطيران وإلغاء رحلات، في وقت أصدرت فيه بعثات دبلوماسية غربية تحذيرات لمواطنيها من التوجه إلى المطار.

ويأتي التصعيد أيضًا في ظل تجدد المواجهات بين الحوثيين والقوات اليمنية المدعومة من السعودية، بما يثير مخاوف من اتساع نطاق الصراع وتزايد تداعياته الأمنية على المنطقة والملاحة الجوية والبحرية.