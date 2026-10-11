فرنسا تدين اعتداء الحوثيين على مطار الرياض وتؤكد التضامن التام مع السعودية

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأحد، اعتداء الحوثيين على مطار الرياض، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية.

وتقدمت الوزارة في بيان، بخالص التعازي إلى عائلات الضحايا، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، الذين من بينهم مواطن فرنسي.

وأكدت باريس أنها ستواصل الوقوف إلى جانب السعودية في الدفاع عن أراضيها وبنيتها التحتية، داعية الحوثيين إلى الكفّ الفوري عن هجماتهم.

ولقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم وأصيب ما يزيد على 300 في هجوم على مطار الرياض الدولي يوم السبت، هو الأسوأ من حيث عدد القتلى الذي تشهده السعودية منذ 10 أعوام، مع تصعيد جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجماتها على المملكة.

وقالت هيئة الطيران المدني السعودية إن من بين القتلى، في ثالث هجوم يستهدف المطار خلال الأيام القليلة الماضية، أربعة سعوديين، وشخصين من بنجلادش، وواحدا من كل من الولايات المتحدة والأردن وفلسطين وسوريا والسودان ومصر. ووفقا لأحدث إحصاء، قال مسئولون إن 309 أشخاص أصيبوا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن واشنطن تدرس الانضمام إلى الضربات السعودية ضد الحوثيين في هذا الصراع، الذي يعد امتدادا للحرب على إيران التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في فبراير.

واكتظت المستشفيات بالجرحى الذين نقلوا بواسطة سيارات الإسعاف والطائرات الهليكوبتر، وكان بعضهم في حالة حرجة.

وأسفر هجومان سابقان يوم الخميس، على مطار الملك خالد الدولي عن مقتل أربعة أشخاص، وإلحاق أضرار جسيمة بطائرة تجارية سعودية كانت متوقفة على مدرج المطار.

وكشفت الهجمات التي وقعت هذا الأسبوع وفي الأسبوع الماضي، عن ثغرات في قدرات المملكة في الدفاع عن نفسها، بينما تخوض حملة جوية ضد الحوثيين لدعم الحرب البرية التي تخوضها الحكومة اليمنية ضد الجماعة المدعومة من إيران.

وتلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سؤالا خلال حديثه لصحفيين أمام البيت الأبيض عقب الهجوم، عما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم الانضمام إلى الهجمات التي تشنها السعودية على الحوثيين.

وقال: «ربما نفعل ذلك. سندرس الأمر. علمنا للتو بالهجوم الأحدث، لذا سنتخذ قرارا. نتحرك بسرعة كبيرة».

وندد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بالهجوم، وأكد مجددا أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية تنتهك القانون الدولي ويجب أن تتوقف فورا.



