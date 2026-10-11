الجيش الأمريكي يعلن تعطيل سفينة شحن في خليج عُمان

- "سنتكوم" قالت إنها استهدف السفينة بدعوى محاولتها اختراق الحصار البحري المفروض على إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الأحد، تعطيل سفينة شحن تجارية في خليج عُمان، بدعوى محاولتها اختراق الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.

وقالت القيادة، في بيان نشرته على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إنها استهدفت السفينة "إم/في أوشن موليكا"، التي ترفع علم بنما، بعد عدم امتثالها للتحذيرات، بدعوى محاولتها "اختراق الحصار البحري المفروض على إيران".

وأضافت أنها ضربت مؤخرة السفينة بذخيرة دقيقة، ما أدى إلى تعطيل قدرتها على الدفع دون إلحاق أذى بطاقمها.

وتابعت: "كانت سفينة الشحن الكبيرة هذه تحاول عبور مياه المنطقة بعد مغادرتها ميناء في إيران".

وأشارت القيادة إلى أن القوات الأمريكية عطلت 4 سفن تجارية وأعادت 135 سفينة أدراجها، في إطار الحصار المفروض على حركة السفن من وإلى الموانئ الإيرانية منذ 14 يوليو الماضي.

كما ذكرت أن الجيش الأمريكي دمر، خلال الفترة نفسها، 10 ناقلات نفط، بدعوى ارتباطها "بشبكة ظل تابعة للحرس الثوري الإيراني تبلغ قيمتها مليارات الدولارات".

وتفرض الولايات المتحدة منذ 14 يوليو الماضي حصارا بحريا على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، في إطار التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران.

وتزامن الحصار الأمريكي مع مساع إيرانية لفرض قيود على حركة السفن في مضيق هرمز، الذي يعد ممرا حيويا لتجارة الطاقة العالمية، وسط تصاعد الهجمات على السفن في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة.