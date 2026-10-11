فاديفول يؤكد دعم بلاده للرئيس الأوكراني زيلينسكي بعد الخلاف الأخير مع ترامب

في أعقاب الخلاف بين كييف والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول استمرار دعم بلاده للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقبل اجتماع قيادة حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، قال فاديفول، عضو الحزب المسيحي، في برلين اليوم الأحد:"نحن بحاجة إلى مواصلة الوقوف إلى جانب أوكرانيا بحزم ووضوح".

وفي إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال فاديفول:" لسنا بحاجة إلى تقليل الضغط على بوتين، بل إلى زيادته حتى يصبح مستعدًا للتفاوض".

وأضاف فاديفول أن أوروبا تحتاج إلى الاستقرار، وأردف:" وهذا يعني أن نواصل الوقوف بوضوح تام إلى جانب أوكرانيا، وكذلك إلى جانب حكومتها، وأن ندعم الرئيس دعمًا كاملًا في أداء مهامه الشاقة". ولم يتطرق فاديفول صراحة إلى مطالبة ترامب بانتخاب رئيس جديد لأوكرانيا ليحل محل زيلينسكي.

وكان الرئيس الأمريكي صرح أمس السبت بأن الرئيس الأوكراني زيلينسكي أتيحت له فرص عديدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنه اختار عدم القيام بذلك. وقال ترامب: "أعتقد أن الوقت قد حان لانتخاب رئيس جديد لأوكرانيا". كما اتهم الرئيس الأمريكي زيلينسكي بالإسهام في نقص الديزل من خلال شن هجمات على قطاع الطاقة الروسي.

وقبل ذلك، كان زيلينسكي قد انتقد بشدة اتفاقًا أُبْرِمَ بين الولايات المتحدة وروسيا، ويقضي برفع العقوبات المفروضة على بيع الديزل الروسي. وقال مبررًا موقفه إن "السماح لروسيا ببيع المنتجات النفطية يمثل استثمارًا في الحرب (مع أوكرانيا)، التي ينبغي إنهاؤها لا إطالة أمدها".

وقال فاديفول إن الشيء المؤكد في الوقت الحالي هو أننا بحاجة إلى المفاوضات، لكنه نوه إلى أنه "في الوقت الذي كان فيه فريق أوكراني في ميامي يتحدث مع الولايات المتحدة عن سبل التوصل إلى اتفاق تفاوضي، واصل بوتين قصف أوكرانيا"، وصرح الوزير الألماني بأن عددًا كبيرًا من المدنيين لقوا حتفهم، ولا سيما خلال الأسبوع الماضي.