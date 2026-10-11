زيلينسكي: من الممكن وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة الروسية لكن بوتين لا يريد القيام بذلك

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في منشور على فيسبوك، تعليقا على الهجمات الروسية ضد أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي، أن بلاده ستكون مستعدة لوقف استهداف مصافي النفط الروسية إذا توقفت روسيا عن مهاجمة البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، اليوم الأحد، إن روسيا أطلقت على أوكرانيا، خلال الأسبوع الماضي وحده، نحو 1450 قنبلة جوية موجهة، و75 صاروخا من طرز مختلفة، وأكثر من 1640 طائرة مسيرة هجومية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وأضاف زيلينسكي "سنواصل اليوم التنسيق مع الشركاء، حيث ستجرى محادثات مع قادة أوروبيين. ونحن ننسق بشكل شبه يومي على مستويات مختلفة، ونعمل على حزم إضافية من المساعدات الدفاعية، وفي مقدمتها أنظمة الدفاع الجوي والذخائر اللازمة للطائرات المقاتلة. وكل هذا يهدف إلى حماية أرواح شعبنا وصون مصالح أوكرانيا".

وأوضح زيلينسكي أن روسيا، وروسيا وحدها، هي السبب الحقيقي للحرب في أوروبا.

وأكد زيلينسكي أنه "من الممكن وقف الضربات على البنية التحتية للطاقة اعتبارا من اليوم، لكن بوتين لا يريد القيام بذلك. وستكون أوكرانيا مستعدة لوقف استهداف مصافي النفط الروسية إذا توقفت روسيا عن استهداف بنيتنا التحتية للطاقة. ويجب أن تكون أي خطوات لخفض التصعيد متبادلة ومدعومة بضمانات حقيقية".