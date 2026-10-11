ميدو عن القمة: «متفائل بتفاؤل الأهلاوية»

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بدا أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك السابق، متفائلا بما يمكن أن يحققه الفريق الأبيض في مباراة القمة ضد الأهلي.

ويتقابل الزمالك والأهلي مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة، في قمة الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وكتب ميدو عبر "إكس": "متفاءل بتفاؤل الأهلاوية"، دون الإشارة لتوقع محدد بشأن مباراة القمة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني قبل المباراة، برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف فقط عن الأهلي ثالث الترتيب حاليا، بينما يتصدر بيراميدز جدول المسابقة وله 15 نقطة قبل مباراته ضد سيراميكا كليوباترا غدا الإثنين.

وكانت آخر مباراة قد جمعت بين الأهلي والزمالك قد انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة في الدور الثاني من الدور الموسم الماضي.