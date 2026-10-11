رئيس أوكرانيا: سننظم انتخابات رئاسية إذا وافقت روسيا على هدنة 60 يوما

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه سينظم انتخابات في أوكرانيا إذا وافق نظيره الروسي فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وذلك ردا على انتقادات وجهها له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصرح زيلينسكي لبرنامج "ذيس ويك" على شبكة "إيه.بي.سي": "أرجو أن تقولوا لبوتين: امنحنا شهرين، 60 يوما من وقف إطلاق النار الكامل، 60 يوما، وسننظم انتخابات".

وانتقد ترامب أمس السبت، زيلينسكي بسبب شن هجمات على مصافي النفط الروسية، وذلك بعد يوم واحد من رفع الولايات المتحدة مؤقتا لعقوبات مفروضة على الوقود الروسي، وهي عقوبات كانت تهدف إلى حرمان موسكو من الإيرادات اللازمة لتمويل حربها في أوكرانيا.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أن الوقت قد حان لكي تحصل أوكرانيا على رئيس جديد".

وردًا على ذلك، صرح زيلينسكي بأن اختيار القائد هو "أمر متروك للأوكرانيين"، مشيرا إلى أن بوتين يرغب أيضا في تغيير قيادة أوكرانيا.

وأوضح أن من السهل إلقاء المسئولية على أوكرانيا بشأن ارتفاع أسعار الوقود "في حين يدرك الجميع في العالم أن الأسعار ترتفع بسبب الحرب في الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح زيلينسكي بأن أوكرانيا مستعدة لوقف الهجمات على مصافي النفط الروسية إذا أوقفت موسكو ضرباتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.