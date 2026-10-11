موسكو: إسقاط 909 طائرات مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت قنبلتين موجهتين و909 طائرات مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال البيان "أسقطت الدفاعات الجوية قنبلتين موجهتين و909 طائرات مسيرة ثابتة الجناحين"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الروسية، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، 674 طائرة معادية، و284 مروحية، و259174 طائرة مسيرة، و672 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و31190 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى".

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 1786 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و36691 مدفعا ميدانيا وقذيفة هاون، و74230 من المركبات العسكرية الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.