غارة إسرائيلية بطائرة درون تستهدف منطقة الجرمق جنوبي لبنان

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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، السبت، بأن طائرة بدون طيار "درون" إسرائيلية شنّت غارة بصاروخ موجّه على منطقة الجرمق في قضاء جزين جنوبي لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف مناطق في جنوب البلاد.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن القصف المدفعي طال مجرى نهر زوطر الغربية والمنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية ودير سريان، فيما تعرضت منطقة الجرمق أيضًا للقصف المدفعي.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير إخبارية، الأحد، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على بلدات كفرتبنيت وطلوسة والمنصوري، فيما طال القصف المدفعي محيط بلدات حداثا وبرعشيت وواديَي السلوقي والحجير.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان، وسط تصاعد التوترات الأمنية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.