غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على بلدات بجنوبي لبنان

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شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، غارات جوية ونفذ قصفا مدفعيا على بلدات عدة في جنوبي لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية.

وفي قضاء صور بمحافظة الجنوب، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة المنصوري.

ووفق الوكالة، تعرضت بلدتا المنصوري ومجدل زون في قضاء صور لقصف مدفعي إسرائيلي.

وليلا، تعرضت المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية في قضاء النبطية لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف ومركز.

ويأتي ذلك في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ 2 مارس الماضي، والذي أسفر عن استشهاد 4386 شخصا وإصابة 12 ألفا و413 آخرين، وفق أحدث إحصائية لوزارة الصحة اللبنانية، صادرة في 25 سبتمبر الماضي.