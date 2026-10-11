مقتل 11 شخصا وإصابة 27 إثر اصطدام حافلة ركاب بشاحنة غرب تركيا

ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن 11 شخصا قتلوا وأصيب 27 آخرون اليوم الأحد، عندما اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة سحب في مدينة مانيسا غرب تركيا.

وكانت الحافلة في طريقها من مدينة بورصة إلى مدينة إزمير، حسب ما ذكرته الأناضول.

وقالت الإدارة الإقليمية لمانيسا إنها تلقت بلاغا بشأن الحادث بعد وقت قصير من الساعة 11 صباحا (0800 بتوقيت جرينتش) بالقرب من تقاطع الطريق السريع أخيسار.

وتم إرسال عمال الإنقاذ بعد ذلك إلى الموقع. وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي، إكس أشار وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي إلى الضحايا بوصفهم "مواطنينا". ولا يعرف حاليا ما إذا كان جميع الضحايا، مواطنين أتراكا أو أن هناك مواطنين أجانب من بين الركاب.