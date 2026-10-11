الجامعة العربية تعقد اجتماعي لجنتي الطفولة والأسرة العربيتين

عقدت جامعة الدول العربية، قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة الأسرة والطفولة، اليوم الأحد، اجتماعات اللجان العربية للطفولة والأسرة ولجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء، وذلك في إطار جهود الجامعة الرامية إلى تعزيز العمل العربي المشترك وتنسيق الجهود العربية في مجالي الطفولة والأسرة.

هذا وبحث اجتماع لجنة الطفولة العربية عدداً من القضايا المتعلقة بتعزيز حقوق الطفل وحمايته، وتطوير آليات العمل العربي المشترك لضمان التنشئة السليمة للأطفال، وحمايتهم من مختلف أشكال العنف والاستغلال، إلى جانب متابعة الجهود والمبادرات العربية ذات الصلة.

كما ناقش اجتماع لجنة الأسرة العربية الموضوعات المرتبطة بدعم استقرار الأسرة العربية وتماسكها، وتعزيز دورها في المجتمع، وبحث سبل تطوير السياسات والبرامج الهادفة إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأسرة العربية.

ويأتي انعقاد اجتماعي اللجنتين تأكيداً لحرص جامعة الدول العربية على مواصلة التنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء، وتطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يدعم حقوق الطفل والأسرة ويسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة في المنطقة العربية.