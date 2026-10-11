استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جباليا

استشهد طفل فلسطيني، اليوم الأحد، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الطفل البالغ من العمر 7 سنوات متأثراً بجروحه التي أُصيب بها يوم أمس برصاص الاحتلال محيط شارع الهوجا في معسكر جباليا، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغت 1,488 شهيدا، فيما بلغ عدد الإصابات 5,281 إصابة، إضافة إلى 836 شهيدا جرى انتشالهم.

وأضافت المصادر، أن 7 شهداء (أحدهم متأثرا بجروحه)، و28 إصابة، وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، إلى 74,377 شهيدا، و175,398 مصابا.