انتقدت وزيرة التعليم الألمانية كارين برين بشدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب مطالبته بانتخاب رئيس جديد لأوكرانيا ليحل محل الرئيس الحالي فولوديمير زيلينسكي.

وكتبت برين مساء أمس السبت على منصة إكس، تعليقًا على مقال تناول تصريحات ترامب: "من أجل بضعة لترات من الديزل. يا له من إفلاس أخلاقي".

يُذْكَر أن برين، وهي الوزيرة الوحيدة في الحكومة الألمانية التي تنحدر من أصول يهودية، تشغل أيضا منصب نائب رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الذي يترأسه المستشار فريدريش ميرتس.

وكان الرئيس الأمريكي صرح أمس السبت بأن الرئيس الأوكراني زيلينسكي أتيحت له فرص عديدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنه اختار عدم القيام بذلك. وقال ترامب: "أعتقد أن الوقت قد حان لانتخاب رئيس جديد لأوكرانيا". كما اتهم الرئيس الأمريكي زيلينسكي بالإسهام في نقص الديزل من خلال شن هجمات على قطاع الطاقة الروسي.

وقبل ذلك، كان زيلينسكي قد انتقد بشدة اتفاقًا أُبْرِمَ بين الولايات المتحدة وروسيا، ويقضي برفع العقوبات المفروضة على بيع الديزل الروسي. وقال مبررًا موقفه إن "السماح لروسيا ببيع المنتجات النفطية يمثل استثمارًا في الحرب (مع أوكرانيا)، التي ينبغي إنهاؤها لا إطالة أمدها".

وكانت الحرب بين روسيا وجارتها أوكرانيا قد اندلعت قبل أكثر من 4 أعوام ونصف العام. ورفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارًا عروضًا لإقرار وقف إطلاق نار غير مشروط، كما باءت المبادرات الدبلوماسية اللاحقة بالفشل. ووفقًا للدستور الأوكراني، لا يجوز إجراء انتخابات في زمن الحرب.