مستشار وزير الدفاع اليمني: الحرب في اليمن إيرانية بامتياز واستهداف السعودية يخدم طهران

قال العميد محمد الكميم، مستشار وزير الدفاع اليمني، إنّ الحرب الدائرة في اليمن إيرانية بامتياز، لافتًا إلى أن إيران هي المسئولة عن إطلاق الصواريخ، وليس جماعة الحوثي.

وأوضح في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أن المعارك العسكرية الأخيرة باتجاه الساحل الغربي وباب المندب ترتبط بالمشروع الإيراني، وأن ما تشهده الجولة الحالية من الصراع يمثل معركة إيرانية أو تحركًا يخدم المصالح الإيرانية.

ونوه المعارك مستمرة في المواقع الاستراتيجية بمنطقة باب المندب ومحافظة تعز، مشيرًا إلى أن الصراع يمثل معركة «كسر عظم»، وأن الحوثيين يستميتون من أجل تثبيت سيطرتهم على هذه المناطق.

ولفت إلى أنّ «اليمنيين يدركون طبيعة الدور الإيراني في الحرب، حتى مع ظهور الحوثيين في واجهة القتال وتحت مظلتهم السياسية».

وأشار الكميم إلى أنه لا يمكن أن تظل اليمن رهينة للمشروع الإيراني، أو أن تستمر المملكة العربية السعودية في التعرض لما وصفه بـ«ابتزاز الميليشيات الإرهابية»، التي تستهدف المطارات والمنشآت الاقتصادية والنفطية.

ولفت إلى أن السعودية دولة محورية على مستوى العالم، وتحتضن المقدسات الإسلامية وتمتلك مخزونًا نفطيًا كبيرًا، مؤكدًا أن هذه الاعتبارات تجعل استمرار تعرضها للهجمات أمرًا لا يمكن القبول به.