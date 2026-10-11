فرانس برس: تمديد تعليق العمليات في مطار الرياض 24 ساعة إضافية

مدّد مطار الرياض الدولي تعليق عملياته التشغيلية، الأحد، عقب هجوم استهدفه وأسفر عن وفاة 12 شخصا على الأقل وإصابة مئات آخرين، بحسب مصدر رفيع في قطاع الطيران لوكالة «فرانس برس».

وكانت السلطات السعودية أعلنت السبت، تعليق العمليات التشغيلية في المطار مؤقتًا، قبل إبلاغ الجهات المعنية فجر الأحد بتمديد التعليق.

وقال المصدر إن الجهات المعنية أُبلغت فجرًا بتمديد تعليق العمليات في المطار، فيما أكد مصدر ثان يعمل في الإشراف على الرحلات الجوية المتجهة إلى الرياض توقف العمليات «حتى إشعار آخر».

وأشار المصدر الثاني إلى أن المعلومات المتوفرة تفيد بتعرض بعض الأنظمة، بما فيها الرادار وأجهزة الاتصال لأضرار، لافتا إلى ضرورة تقييم حالة مدارج المطار أيضا.

من جهتها، أفادت منصة «فلايت رادار 24» المتخصصة في تتبع حركة الطيران، في بيان عبر منصة «إكس»، بتمديد إغلاق المطار 24 ساعة إضافية، حتى الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش الأحد.

وأعلنت شركة مصر للطيران تعليق رحلاتها المتجهة من مطاري القاهرة والإسكندرية إلى العاصمة السعودية الرياض مؤقتًا، وذلك على خلفية تعليق العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض نتيجة للأوضاع الراهنة، لحين عودة التشغيل، بالتنسيق مع سلطات الطيران المدني السعودي.

وأكدت الشركة، في بيان صحفي لها أمس، أنه تيسيرًا على عملائها من أصحاب الحجوزات المؤكدة، يمكن تعديل خط السير إلى أي وجهة أخرى مباشرة داخل المملكة العربية السعودية، دون تحصيل أي رسوم تعديل أو فروق أسعار.

وأضافت مصر للطيران أنه يمكن للعملاء الراغبين في إلغاء حجوزاتهم استرداد قيمة التذاكر دون تحصيل أي رسوم إلغاء، وذلك وفقًا للإجراءات المعمول بها.

وأوضحت الشركة أن مركز العمليات المتكامل التابع لها يتابع تطورات الموقف على مدار الساعة، لمواكبة المستجدات والتعامل معها، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تحديثات جديدة تباعًا.