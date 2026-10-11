مسئول بالجيش الإيراني: لا نعاني عجزا عسكريا وسنستهدف سفن العدو مجددا إذا لزم الأمر

أكد مساعد القائد العام للجيش الإيراني للشئون التنسيقية الأدميرال حبيب الله سياري، أن القوات المسلحة الإيرانية تمتلك قدرات ومنشآت دفاعية متطورة، مشددًا على عدم وجود أي عجز عسكري.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» عن سياري، قوله، في مقابلة صحفية، إن القوات الإيرانية سبق أن استهدفت سفنًا تابعة للعدو، مؤكدًا أن طهران ستكرر هذه الضربات إذا تعرضت لأي اعتداء جديد.

وأضاف المسئول العسكري الإيراني أن بلاده لا تعاني نقصًا في القدرات العسكرية، وتمتلك إمكانات ومنشآت دفاعية معترفًا بها دوليًا، مشيرًا إلى أن «القوات المسلحة دافعت عن إيران بحزم، وستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستهداف العدو في أي موقع تقتضيه الضرورة».

وشدد سياري على أن «الشعب الإيراني أثبت قدرته على الصمود في مواجهة التحديات، والوقوف بحزم دفاعًا عن وحدة الأراضي الإيرانية، وحفاظًا على مبادئ الثورة وكرامة البلاد».

وفي 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شن غارات على أهداف في إيران، لترد إيران بضربات مماثلة.

وأدى تصاعد الصراع إلى توقف حركة الشحن عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل، وهو ممر رئيسي لإمدادات النفط العالمية والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الوقود في معظم الدول.

وفي منتصف يونيو الماضي، وقّعت طهران وواشنطن مذكرة لوقف الأعمال العدائية، لكنهما تبادلتا الضربات مجددًا بعد فترة وجيزة.

وفي الوقت الحالي، لا يزال الصراع دون تسوية نهائية، ورغم توقف المعارك المباشرة بين الطرفين، فإن الولايات المتحدة تعتمد الآن على الضغط الاقتصادي ضد إيران.