العليمي يعتزم المضي قدما مع السعودية في عملية فجر اليمن لإنهاء التهديد الحوثي

تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالمضي قدماً مع المملكة العربية السعودية في عملية فجر اليمن لإنهاء ما وصفه بـ"التهديد الإرهابي" لجماعة الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة اليمنية، "مهما كلف ذلك من تضحيات".

وقال العليمي في منشور على منصة "إكس"، اليوم الأحد، إن أمن السعودية وأمن اليمن ومصالح شعبيهما مترابطة، واعتبر أن أي اعتداء على المملكة هو اعتداء على أمن اليمن ومصالحه ومستقبل أجياله، بحسب موقع "العربية.نت" الإخباري.

وجدد رئيس مجلس القيادة اليمني، تضامن بلاده مع المملكة جراء هذا الاعتداء الحوثي، الذي قال إنه "يعكس الطبيعة الإرهابية التي تحكم سلوك المليشيات، واستهتارها بحياة المدنيين ومصالح الشعب اليمني".

وجدد، العزم على المضي قدماً في عملية فجر اليمن لإنهاء التهديد الإرهابي، واستعادة مؤسسات الدولة، مهما كلف ذلك من تضحيات.

وأشاد بـ"المواقف الأخوية للمملكة العربية السعودية، ودعمها المستمر للاقتصاد اليمني، وجهودها في تخفيف المعاناة الإنسانية، بما في ذلك الدعم الأخير للموازنة العامة للدولة، والتسهيلات المعلنة لتصحيح أوضاع المقيمين اليمنيين على أراضيها".

ولقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم وأصيب ما يزيد على 300 في هجوم على مطار الرياض الدولي أمس السبت، مع تصعيد جماعة الحوثي اليمنية هجماتها على المملكة.

وقالت هيئة ‌الطيران المدني السعودية إن من بين القتلى، في ثالث هجوم يستهدف المطار خلال الأيام القليلة الماضية، أربعة سعوديين، وشخصين من بنجلادش، وواحدا من كل من مصر والولايات المتحدة والأردن وفلسطين وسوريا والسودان.

ووفقا لأحدث إحصاء، قال مسئولون إن 309 أشخاص أصيبوا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تدرس الانضمام إلى الضربات السعودية ضد الحوثيين في هذا الصراع.

واكتظت المستشفيات بالجرحى الذين نقلوا بواسطة سيارات الإسعاف والطائرات الهليكوبتر، وكان بعضهم في حالة حرجة.

وأسفر هجومان سابقان يوم الخميس على مطار الملك خالد الدولي عن مقتل أربعة أشخاص وإلحاق أضرار جسيمة بطائرة تجارية سعودية كانت متوقفة على مدرج ⁠المطار.