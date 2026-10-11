محمد عبد المنعم يقود دفاع نيس أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي

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أعلن أوليفييه بانتالوني، المدير الفني لفريق نيس، التشكيل الأساسي لمواجهة ستراسبورج، المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

وشهد التشكيل الأساسي لنيس استمرار المدافع المصري محمد عبد المنعم، الذي يستعد لخوض مباراته الخامسة على التوالي ضمن التشكيلة الأساسية للفريق في الدوري الفرنسي، بعدما بدأ مباريات باريس إف سي ولو مان وأوكسير وليل.

وجاء تشكيل نيس أمام ستراسبورج كالتالي:

حراسة المرمى: ضيوف.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، يوسف ندايشيمي، خافيير ماندزا.

خط الوسط: جوناثان كلاوس، أكسيل فيتسل، جبريل كوليبالي، نييلس نكونكو.

خط الهجوم: جوتييه هاين، محمد الأمين عمورة، إيلي واهي.

ويستضيف نيس نظيره ستراسبورج في مواجهة يسعى خلالها أصحاب الأرض إلى تحسين موقعهم في جدول الترتيب، إذ يحتلون المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط، مقابل 7 نقاط لستراسبورج الذي يأتي في المركز العاشر.