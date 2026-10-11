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بمشاركة محمد عبد المنعم.. نيس يهزم ستراسبورج بثنائية في الدوري الفرنسي

الشروق
نشر في: الأحد 11 أكتوبر 2026 - 6:24 م | آخر تحديث: الأحد 11 أكتوبر 2026 - 6:26 م

حقق نيس فوزًا مهمًا على حساب ضيفه ستراسبورج بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

وافتتح ستراسبورج التسجيل في الدقيقة 41 عن طريق داريو إيسوجو، قبل أن يتمكن نيس من إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعدما سجل بابا كولي ديوب هدفًا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 45+2.

وفي الشوط الثاني، حسم جوناثان كلاوس المواجهة لصالح نيس، بعدما سجل هدف الفوز في الدقيقة 81، ليمنح أصحاب الأرض ثلاث نقاط ثمينة في مشوارهم بالمسابقة.

وشهدت المباراة مشاركة المدافع المصري محمد عبد المنعم أساسيًا في خط دفاع نيس، ليواصل مشاركاته مع الفريق خلال الموسم الحالي.

وبهذا الفوز، رفع نيس رصيده إلى 8 نقاط ليتقدم إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما توقف رصيد ستراسبورج عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر.


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