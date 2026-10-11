 تعليمات فنية أخيرة من معتمد جمال للاعبي الزمالك قبل القمة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تعليمات فنية أخيرة من معتمد جمال للاعبي الزمالك قبل القمة

تصوير: إسلام صفوت
تصوير: إسلام صفوت
أمير نبيل
نشر في: الأحد 11 أكتوبر 2026 - 6:26 م | آخر تحديث: الأحد 11 أكتوبر 2026 - 6:26 م

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء القمة المرتقب.

وكان معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

ويستضيف الزمالك نظيره الأهلي في الثامنة مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.


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