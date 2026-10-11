حماس: تهديدات كاتس باغتيال خليل الحية إرهاب دولة منظم

أدانت حركة حماس، اليوم الأحد، تهديدات وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، باغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية، ووصفتها بأنها "إرهاب دولة منظم".

وقالت في بيان، إن هذه التصريحات تعكس منطق الدول المارقة التي لا تقيّدها القوانين الدولية، وتعبّر عن "الإفلاس السياسي لحكومة الاحتلال وأعضائها الفاشيين".

وأضافت أن هذه التهديدات "لن تغيّر موقف الحركة الثابت ونهجها الوطني بالنضال والمقاومة حتى استعادة جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها دحر الاحتلال، ولن تزيد حماس وقادتها إلا إصرارًا على مواقفها الوطنية".

وطالبت الحركة الوسطاء باتخاذ موقف قوي وحاسم إزاء هذه التصريحات وإدانتها، مؤكدة التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وخريطة الطريق التي رعاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما دعت حماس، الوسطاء إلى الضغط على حكومة الاحتلال لتنفيذ التزاماتها، ولا سيما وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.

يتزامن ذلك مع توجيه "كاتس" تهديدات مباشرة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، خليل الحية، مشيرا إلى استهداف "إسرائيل" لقيادات سابقة في الحركة مؤكدا أن الحية سيكون ضمن قائمة الاستهداف القادمة، وفق وكالة سند.