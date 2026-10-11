الاتحاد الأوروبي يدين هجوم مطار الملك خالد ويؤكد تضامنه مع السعودية

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تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اتصالا هاتفيا من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس.

وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين السعودية والاتحاد الأوروبي، ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وتناول الاتصال الهجوم الحوثي على مطار الملك خالد الدولي، إذ أكدت كالاس إدانة الاتحاد الأوروبي للهجوم، مشددة على أنه لا يمكن تبرير الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأعربت عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع السعودية، وقدمت تعازيها لأسر المتوفين، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

كما أكدت ضرورة بذل الجهود لمواجهة التصعيد الإقليمي، ورفع مستوى التعاون المشترك في مجال الدفاع البحري بما يضمن أمن وسلامة الممرات المائية في المنطقة.