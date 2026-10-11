أمريكا: انقطاع الكهرباء عن مناطق في فلوريدا وألاباما مع تحرك العاصفة إيسياس شمالا

ظل نحو 396 ألف مشترك في خدمات الكهرباء في منطقة فلوريدا بانهاندل وجنوب ألاباما بدون كهرباء، صباح اليوم الأحد، مع تحرك بقايا العاصفة "إيسياس" شمالا، حيث من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على نطاق واسع في وسط جبال الأبلاش ومنطقة وسط المحيط الأطلسي.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن الأمطار الغزيرة المصاحبة للعاصفة قد تتسبب في سيول مفاجئة متفرقة وهبات رياح عاصفة، وستظل تشكل تهديدا في أنحاء جنوب شرقي الولايات المتحدة، ولا سيما بالقرب من الجزء الجنوبي من جبال الأبلاش.

وقد يؤدي ذلك إلى حالات انقطاع متفرقة في التيار الكهربائي وسقوط الأشجار وخطوط الكهرباء. ومن المتوقع أن تستمر ظروف الأمواج الخطرة والتيارات الجارفة التي تهدد الحياة على امتداد سواحل الخليج والسواحل الجنوبية الشرقية للمحيط الأطلسي.

وتسببت العاصفة بأربع وفيات على الأقل، من بينها شخصان لقيا حتفهما إثر سقوط أشجار على منازل في فلوريدا وألاباما. وحذر خبراء الأرصاد من احتمال امتداد الفيضانات إلى جبال الأبلاش.

ووصلت العاصفة "إيسياس" إلى اليابسة أمس الأول الجمعة، بعد تحولها إلى إعصار من الفئة الثانية، بالقرب من ديستين بولاية فلوريدا، وهي وجهة سياحية على ساحل الخليج تزخر بالمباني الشاهقة والمتاجر المخصصة للسياح.

وفي المكسيك، يستعد السكان لوصول إعصار سيمون، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقالت هيئة الأرصاد الجوية المكسيكية ووزارة البحرية المكسيكية إن الإعصار، الذي صُنّف الآن من الفئة الرابعة (شديد القوة)، من المتوقع أن يحافظ على قوته ويواصل تحركه باتجاه الساحل المطل على المحيط الهادئ في غرب وسط البلاد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يقترب الإعصار، بحلول مساء الأحد، إلى مسافة تزيد قليلا على 30 كيلومترا من الساحل الغربي للمكسيك. ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة، وبلوغ سرعة الرياح في مركز الإعصار 240 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الأمواج إلى ما بين 6 و8 أمتار.

ووفقا للوزارة، تواجه المناطق المنخفضة خطر ارتفاع منسوب المياه والفيضانات والانهيارات الأرضية.