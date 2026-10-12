النقل تستعرض منظومة تشغيل قطارات السكة الحديد على مدار الساعة

أكدت وزارة النقل، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا، من خلال منظومة متكاملة تستهدف ضمان انتظام حركة القطارات ورفع معدلات السلامة والأمان، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب، وذلك عبر تجهيز الرحلات اليومية، وإجراء الصيانة الفنية للقطارات، ومتابعة التشغيل والتحكم، إلى جانب أعمال النظافة والتعقيم.

وقالت الوزارة، في إنفوجراف نشرته اليوم الأحد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن تلك الإجراءات تشمل مراجعة أنظمة التشغيل والأمان، واختبار المعدات الحيوية قبل انطلاق الرحلات، بما يضمن جاهزية القطارات وتحقيق أعلى معدلات السلامة والانتظام، مع مواصلة أعمال الصيانة الفنية من خلال فحص الجرارات والعربات قبل التشغيل، ومراجعة أنظمة الفرامل والكهرباء والتكييف، والتأكد من صلاحية مختلف مكونات القطارات للعمل.

وأضافت أن الهيئة تتابع حركة القطارات على مدار الساعة، من خلال مراقبة التشغيل ومتابعة نظم الإشارات والتحكم المركزي، والتدخل الفوري للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر في انتظام الحركة، منوهة إلى أن المنظومة تمتد إلى أعمال تنظيف العربات بصورة دورية وتعقيم المقاعد والممرات.

وأشارت إلى أن الحفاظ على مرفق السكك الحديدية مسئولية مشتركة، داعية الركاب إلى الالتزام بالسلوكيات الإيجابية، وتجنب رشق القطارات بالحجارة، وعدم إتلاف المقاعد والتجهيزات، والابتعاد عن العبث بوسائل الأمان داخل القطارات؛ حفاظًا على سلامة الركاب والعاملين، وضمان استمرار تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.