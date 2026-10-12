عمرو موسى: موقف إثيوبيا بشأن قضية المياه ليس نهائيا ولا يجب أن يكون كذلك

قال عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، إن ما يحدث في إثيوبيا ومنطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر وفي السودان يرسم صورة مختلفة لطبيعة الوضع في هذه المنطقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن موقف إثيوبيا بشأن قضية المياه ليس نهائيا ولا يجب أن يكون نهائيا.

وتابع: «هذا الملف يجب أن تكون له سكك.. من المؤكد أن له سككا ويمكن التعامل مع الأمر».

ولفت إلى أن هناك تقارير تتحدث عن أن هناك دولًا عربية تقف بجانب إثيوبيا، معقبا: «يجب أن نتعامل مع هذا الأمر لا أن نغض الطرف عنه.. علينا حل مثل هذه الأمور».

وأشار موسى، إلى تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا بشأن أزمة السد، وقوله إنه بكان بتمويل أمريكي.

وكان ترامب قد تطرق مجددا يوم ​الجمعة إلى أزمة سد النهضة الإثيوبي، منتقدا أديس أبابا.

وتحدث خلال ​تجمع انتخابي في سيراكيوز بنيويورك عن الخلاف بين مصر وإثيوبيا بشأن السد، قائلا: "لديهم مشروع سد كبير، إثيوبيا قامت ببناء ذلك السد، واحد من الأكبر في العالم والتمويل بالطبع من أمريكا"، بحسب ما نقلته قناة "الحدث" السعودية.

وأضاف: "اعتبره شيئا غبيا لفعله، كما أنهم أخذوا كل المياه من نهر النيل".

وتابع: "هذا الأمر ليس جيد على الإطلاق بالنسبة لمصر وأصبح نهر النيل شبه خال من المياه"، واستدرك قائلا: "لكنني تمكنت من حل هذه المشكلة".