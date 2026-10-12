يوفنتوس يتعادل مع كالياري بهدف في الدوري الإيطالي

تعادل يوفنتوس مع مضيفه كالياري بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، بعدما سجل راندال كولو مواني هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 81، عقب تقدم أصحاب الأرض بهدف دانييل مالديني.

ودخل يوفنتوس المباراة في ظل غياب عدد من لاعبيه، من بينهم كينان يلدز وخيفرين تورام ومانويل لوكاتيلي وجيريمي بوجا وجيف إكاثور وكاميل جرابارا وأركاديوش ميليك، كما غاب الحارس الجديد نيتو بسبب الإيقاف لمباراة واحدة.

في المقابل، خاض كالياري اللقاء بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية، وحقق الفوز في أربع من أول خمس جولات بالمسابقة، بينما غاب عن صفوفه عدد من اللاعبين بسبب الإصابات وعدم الجاهزية، وشهدت المباراة مشاركة يانيس ماسولين لأول مرة في الدوري الإيطالي.

وبدأ يوفنتوس محاولاته الهجومية مبكرًا، بعدما أرسل ويستون ماكيني كرة عرضية أعادها إلى نيكو جونزاليس، لكن الأخير لم يتمكن من توجيهها بصورة صحيحة من مسافة قريبة.

وافتتح دانييل مالديني التسجيل لكالياري في الدقيقة 20، بعدما استخلص الكرة من فرانسيسكو كونسيساو في وسط الملعب، ثم تابع محاولة ارتدت من الدفاع، قبل أن تصل إليه مجددًا عقب تمريرة من بول ميندي، ليسددها داخل الشباك من مسافة قريبة.

وحاول يوفنتوس إدراك التعادل، لكن استحواذه على الكرة لم يترجم إلى فرص عديدة خلال الشوط الأول، رغم وصول نسبة استحواذه إلى 71%، فيما تصدى إيليا كابريلي لتسديدة نيكو جونزاليس من ركلة حرة في الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، دفع يوفنتوس بكريم ألاجبيجوفيتش وإيدون زيجروفا، وواصل محاولاته الهجومية، حيث تصدى كابريلي لتسديدة قوية من زيجروفا من داخل منطقة الجزاء، كما أبعد محاولة أخرى للاعب نفسه، بينما مرت تسديدة له من خارج المنطقة بجوار القائم بعد ارتطامها بأحد المدافعين.

وكاد كولو مواني أن يمنح يوفنتوس التقدم بعدما أدرك التعادل، لكنه أهدر فرصة أخرى بعد أربع دقائق فقط، عندما قابل عرضية مشابهة من ألاجبيجوفيتش بتسديدة ارتطمت بالجانب السفلي من العارضة.

واختبر أندريا كامبياسو حارس كالياري بتسديدة من زاوية ضيقة، كما حاول كولو مواني التسجيل بتسديدة أكروباتية، لكنها لم تحتسب بسبب التسلل.

وشهدت نهاية المباراة توترًا بين مدربي الفريقين، حيث أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لوتشيانو سباليتي، المدير الفني ليوفنتوس، وفابيو بيساكان، مدرب كالياري، عقب مشادة بينهما.

وبهذه النتيجة، سجل كولو مواني هدفه الأول هذا الموسم، ليقود يوفنتوس إلى الخروج بنقطة من ملعب كالياري، الذي تقدم أولًا بهدف مالديني في الدقيقة 20، قبل أن يدرك المهاجم الفرنسي التعادل في الدقيقة 81.