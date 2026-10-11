محمد عادل: الزمالك يستحق ضربة جزاء أمام الأهلي

أكد محمد عادل، الحكم الدولي، أحقية الزمالك في الحصول على ركلة جزاء خلال مواجهة الأهلي في مباراة القمة، منتقدًا أداء الحكم السلوفيني راد أوبيرنوفيتش، ومشيرًا إلى وجود بعض القرارات التحكيمية التي أثارت الجدل خلال اللقاء.

وقال محمد عادل، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «أحدث حكم في القائمة الدولية المصرية كان سيدير المباراة بشكل أفضل من الحكم السلوفيني».

وأضاف: «أدار الحكم المباراة بطريقة تجارية من منتصف الملعب، وكان يفتقد السرعة، كما أدار اللقاء وهو واقف في منتصف الملعب».

وتابع: «في الثانية 11، اتخذ الحكم إجراءً إداريًا بتغيير كرة المباراة، رغم أنه كان قد عاينها مباشرة قبل انطلاق اللعب».

وأوضح الحكم الدولي أن الزمالك كان يستحق ركلة جزاء بعد تعرض شيكو بانزا للدفع من مروان عطية، قائلًا: «كان هناك دفع للاعب الزمالك شيكو بانزا من جانب مروان عطية، وكان يجب احتساب ركلة جزاء».

وأشار إلى وجود غموض في قرار الحكم وتقنية الفيديو بشأن هذه اللعبة، مضيفًا: «الغريب في قرار حكم المباراة وتقنية الفيديو بشأن لعبة شيكو بانزا أننا لم نعرف ماذا احتسب الحكم في هذه اللعبة».

وفيما يتعلق بمطالبة الزمالك بركلة جزاء أخرى في الدقيقة 72، بعد سقوط شيكو بانزا إثر تدخل من أشرف داري، قال محمد عادل: «قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء كان صحيحًا، وكان شيكو بانزا يستحق الحصول على بطاقة صفراء».

وواصل: «أغفل الحكم إشهار البطاقات الصفراء في أكثر من لعبة، وبشكل عام، فإن أحدث حكم في القائمة الدولية المصرية أفضل من الحكم السلوفيني الذي أدار المباراة».

واختتم تصريحاته بالتعليق على الهدف الثاني للأهلي، قائلًا: «هدف الأهلي الثاني جاء بعد التحام طبيعي جدًا، ولا توجد أي مخالفة في اللعبة».