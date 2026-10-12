محمد هاني: الفوز على الزمالك يمهد الطريق للفوز بالألقاب

شدد محمد هاني قائد الأهلي على أهمية فوز فريقه على الزمالك بنتيجة 2-0، مساء الأحد، في قمة منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

قال هاني في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لناديه "سعيد بهذا الفوز، إنه مكسب مهم للغاية لمواصلة المسيرة في الدوري، وتصدر جدول الترتيب".

أضاف "جماهير الأهلي كانت رائعة في المدرجات، وقدمت الدعم والمساندة للاعبين، وهذا ليس بغريب عليهم، فهم دائمًا يقفون خلف الفريق في كل المواقف، وكان لا بد من أن نهديهم الفوز".

وهنأ محمد هاني زملاءه في الفريق، قائلًا "جميع اللاعبين قدموا مباراة كبيرة وأدوا بروح عالية".

وأشار قائد الأهلي في القمة 133 بين الفريقين في بطولة الدوري "حسم مثل هذه المباريات المهمة هو ما يجلب البطولات والألقاب في ختام الموسم".

وختم تصريحاته "أنتظر مباريات القمة دائمًا وأعتبرها من أفضل مباريات الموسم لأنها تحظى بجماهيرية كبيرة، وسعيد بهدفي في الزمالك، لقد اتخذت قرار التسديد بهذه الطريقة في أقل من الثانية".

ورفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة متفوقا على بيراميدز 15 نقطة الذي سيلاقي سيراميكا مساء الإثنين.