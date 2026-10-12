مصرع شخصين في تبادل لإطلاق النار مع الأمن بإدفو

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لقى شخصان مصرعهما خلال مواجهة أمنية بإحدى القرى التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان، اليوم الأحد، عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن، وفقًا للمعلومات الأولية.

وكانت معلومات قد وردت إلى الأجهزة الأمنية تفيد بوجود الشخصين داخل أحد الأوكار بمنطقة برية بمركز إدفو، وعلى الفور، جرى إعداد قوة أمنية للتحرك إلى موقع البلاغ وضبطهما.

وبحسب المعلومات الأولية، بادر الشخصان بإطلاق النار فور وصول القوات، ما أدى إلى تبادل إطلاق النيران، وانتهى بمصرعهما.

وأسفرت أعمال التفتيش بموقع الواقعة عن ضبط كمية من الأسلحة والمواد المخدرة، فيما جرى نقل الجثمانين إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة وتفاصيلها.