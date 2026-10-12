قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الشعب المصري يمثل صاحب الدور الأساسي فيما تحقق للدولة من استقرار وفرص للتعاون والاستثمار، قائلًا: «البطل بطل المعركة هو الشعب المصري مش المسئولين المصريين».

وأضاف في تصريحات من المطار فور عودته إلى أرض الوطن بعد ختام الجولة الآسيوية، أن النتائج التي تلمسها مصر حاليًا في علاقاتها الخارجية وفي اهتمام الدول والمستثمرين بالتعاون معها ما كانت لتتحقق من دون صلابة الشعب وصبره وعمله.

وأشار إلى أن المواطن المصري واجه ضغوطًا كبيرة منذ عام 2011 وحتى اليوم، إلى جانب الضغوط الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، واستطاع في الوقت نفسه الحفاظ على استقرار الدولة.

وأكد أن هذا التحمل يحظى بتقدير الآخرين، لأن الدول تنظر إلى قدرة المجتمع على الحفاظ على الاستقرار والعمل من أجل تغيير واقعه إلى الأفضل.

وأوضح الرئيس أن الاستقرار الذي صنعه المصريون أصبح أحد العوامل التي يراها المستثمرون والدول عند دراسة فرص التعاون مع مصر وتطوير العلاقات معها.

وقال إن الآخرين يرون الفرص المتاحة في مصر وحالة الاستقرار الموجودة وإمكانية بناء شراكات اقتصادية واستراتيجية معها، وهي نتائج ترتبط في الأساس بما قدمه الشعب المصري.