تستعد المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لإجراء تصويت مبكر لجنود يخدمون في جبهات العمليات في سوريا وكذلك في لبنان وقطاع غزة ضمن ترتيبات الانتخابات البرلمانية المقررة في 27 أكتوبر الجاري.





وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي يعتزم إتاحة التصويت المبكر للمقاتلين المنتشرين في هذه الجبهات اعتبارا من الساعة العاشرة مساء 20 أكتوبر، من خلال صناديق اقتراع متنقلة تصل إلى مواقع انتشار القوات، بما في ذلك "المواقع الواقعة خلف خطوط العدو"، وفق توصيف التقرير الإسرائيلي.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي على جبهات متعددة، وما يفرضه ذلك من تحديات لوجستية أمام تنظيم الانتخابات وضمان حق العسكريين في المشاركة، مع استمرار مهامهم العملياتية خلال الفترة الانتخابية.

بحسب التقرير، ستُوزع الصناديق العسكرية الثابتة على القواعد والوحدات، إلى جانب صناديق متنقلة تنتقل بين القوات الموجودة في المواقع العسكرية ومناطق حماية التجمعات السكنية ومواقع التدريب والعمليات. كما ستتاح المشاركة للجنود الذين يتلقون العلاج في المستشفيات من خلال صناديق مخصصة.